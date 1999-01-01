STOCAT

Stoopid Cats هو مشروع شخصيات IP من الجيل القادم يجمع بين Web2 و Web3 من خلال الألعاب، والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ورسالة اجتماعية جريئة. مبني حول الشعار العالمي "لا تكن غبيًا، كن ستوبيد"، نشجع الناس على التروي، والضحك أكثر، والاستمتاع باللحظات الصغيرة في الحياة - وتحويل هذه العقلية إلى حركة رقمية وعالمية واسعة النطاق.

اسم العملة المشفرةSTOCAT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

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إجمالي العرض0

إجمالي العرض2 000 000 000

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةStoopid Cats هو مشروع شخصيات IP من الجيل القادم يجمع بين Web2 و Web3 من خلال الألعاب، والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ورسالة اجتماعية جريئة. مبني حول الشعار العالمي "لا تكن غبيًا، كن ستوبيد"، نشجع الناس على التروي، والضحك أكثر، والاستمتاع باللحظات الصغيرة في الحياة - وتحويل هذه العقلية إلى حركة رقمية وعالمية واسعة النطاق.

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