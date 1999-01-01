STOCAT

Stoopid Cats هو مشروع شخصيات IP من الجيل القادم يجمع بين Web2 و Web3 من خلال الألعاب، والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ورسالة اجتماعية جريئة. مبني حول الشعار العالمي "لا تكن غبيًا، كن ستوبيد"، نشجع الناس على التروي، والضحك أكثر، والاستمتاع باللحظات الصغيرة في الحياة - وتحويل هذه العقلية إلى حركة رقمية وعالمية واسعة النطاق.

اسم العملة المشفرةSTOCAT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةStoopid Cats هو مشروع شخصيات IP من الجيل القادم يجمع بين Web2 و Web3 من خلال الألعاب، والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ورسالة اجتماعية جريئة. مبني حول الشعار العالمي "لا تكن غبيًا، كن ستوبيد"، نشجع الناس على التروي، والضحك أكثر، والاستمتاع باللحظات الصغيرة في الحياة - وتحويل هذه العقلية إلى حركة رقمية وعالمية واسعة النطاق.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
STOCAT/USDT
Stoopid Cats
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (STOCAT)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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