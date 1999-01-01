STB

Stable هو بروتوكول يوفر تجربة تداول سلسة في بورصات اللامركزية (DEX). تتطلب مجموعات Stable سيولة أقل بكثير - بنسبة تصل إلى 97% - لتحقيق أحجام تداول تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Stable ميزات مبتكرة مثل السيولة المُدارة عبر البروتوكول، وسيولة الهامش، ومجموعات المراجحة بين البورصات. توفر هذه التحسينات لموفري السيولة فرصًا أوسع لزراعة العائد والتحوط.

اسم العملة المشفرةSTB

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةStable هو بروتوكول يوفر تجربة تداول سلسة في بورصات اللامركزية (DEX). تتطلب مجموعات Stable سيولة أقل بكثير - بنسبة تصل إلى 97% - لتحقيق أحجام تداول تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Stable ميزات مبتكرة مثل السيولة المُدارة عبر البروتوكول، وسيولة الهامش، ومجموعات المراجحة بين البورصات. توفر هذه التحسينات لموفري السيولة فرصًا أوسع لزراعة العائد والتحوط.

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