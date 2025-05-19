STABUL

مشروع Stabull هي بورصة رقمية (DEX) مصممة خصيصًا للعملات المستقرة غير الدولار الأمريكي والأصول الرقمية (RWAs) - وهو سوق تتجاهله معظم البورصات الرقمية. بخلاف منصات التداول الآلية (AMMs) التقليدية، تستخدم هذه المنصة أوراكل الأسعار خارج السلسلة لتوجيه التسعير والسيولة، مما يتيح اكتشافًا أكثر دقة للأسعار وتقليل انزلاق الأصول التي تتبع الأسواق الخارجية مثل العملات الأجنبية أو الذهب. كما يُخفف هذا التصميم من ضغط ربط العملات على المُصدرين، ويزيد من كفاءة رأس المال لمُزودي السيولة. تُوفر Stabull بفعالية تداولًا لامركزيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعملات الأجنبية والسلع عبر السلسلة - وهو أمر لا تُصمم معظم البورصات الرقمية للتعامل معه.

اسم العملة المشفرةSTABUL

التصنيفNo.5712

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض10.000.000

إجمالي العرض10.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.2220222025386718,2025-05-19

أدنى سعر0.06642386888114032,2025-05-19

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع Stabull هي بورصة رقمية (DEX) مصممة خصيصًا للعملات المستقرة غير الدولار الأمريكي والأصول الرقمية (RWAs) - وهو سوق تتجاهله معظم البورصات الرقمية. بخلاف منصات التداول الآلية (AMMs) التقليدية، تستخدم هذه المنصة أوراكل الأسعار خارج السلسلة لتوجيه التسعير والسيولة، مما يتيح اكتشافًا أكثر دقة للأسعار وتقليل انزلاق الأصول التي تتبع الأسواق الخارجية مثل العملات الأجنبية أو الذهب. كما يُخفف هذا التصميم من ضغط ربط العملات على المُصدرين، ويزيد من كفاءة رأس المال لمُزودي السيولة. تُوفر Stabull بفعالية تداولًا لامركزيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعملات الأجنبية والسلع عبر السلسلة - وهو أمر لا تُصمم معظم البورصات الرقمية للتعامل معه.

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