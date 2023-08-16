SPX

SPX6900 هي عملة ميم ساخرة مستوحاة من مؤشر S&P 500 الشهير، وهو مؤشر سوق الأوراق المالية المفضل. وهي تقدم لمسة ساخرة على الأنظمة المالية الراسخة. وهي مبنية حول فكرة أن 6900 هو "رقم أكبر" من 500، مما يوحي بشكل فكاهي بأن SPX6900 يحمل قيمة أو أهمية أكبر من مؤشر S&P 500.

اسم العملة المشفرةSPX

التصنيفNo.85

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0002%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)2.46%

المعروض المتداول930,993,090.07

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض930,993,090.07

معدل التداول0.9309%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.7673256366431747,2025-01-19

أدنى سعر0.000002634158164523,2023-08-16

البلوكتشين العامETH

مقدمةSPX6900 هي عملة ميم ساخرة مستوحاة من مؤشر S&P 500 الشهير، وهو مؤشر سوق الأوراق المالية المفضل. وهي تقدم لمسة ساخرة على الأنظمة المالية الراسخة. وهي مبنية حول فكرة أن 6900 هو "رقم أكبر" من 500، مما يوحي بشكل فكاهي بأن SPX6900 يحمل قيمة أو أهمية أكبر من مؤشر S&P 500.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.