SPLASH

SPLASH هي رمز لعبة Splash، وهي لعبة تعتمد على النقر لكسب المال على تليجرام. سيتم توزيعها على لاعبي اللعبة، وتعمل بمثابة عملة ميم للمجتمع. تم إنشاؤها بواسطة P00LS Games - أسرع ناشر ألعاب web3 نموًا على تليجرام. SPLASH هي لعبة خاملة حيث ينقر اللاعبون ويعدون ويحيلون الأصدقاء لكسب المال. الهدف هو زيادة أرباحك إلى أقصى حد في الساعة، مما يؤدي إلى إرسال SPLASH Airdrop. أكمل المهام، وقم ببناء تطبيقك الصغير، وتسلق لوحة المتصدرين لتصبح الرئيس التنفيذي المطلق لـ SPLASH. يكسب اللاعبون العملات المعدنية من خلال الإجراءات اليومية ويمكنهم تحويلها إلى توكن SPLASH.

اسم العملة المشفرةSPLASH

مبلغ التوكن1,000,000,000

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