SPICE

$SPICE هو جوهر عالم ألعاب Lowlife Forms، عالم مليء بالإثارة والتشويق، حيث تلتقي ثقافة الألعاب والذكاء الاصطناعي وثقافة الكريبتو. لعبتنا الرئيسية، Lowlife Forms، ليست مجرد لعبة إطلاق نار من نوع RPG وخيال علمي، ذات وحدات ضخمة، تُطلق على شكل حلقات، بل هي لعبة web3 متكاملة، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي ركيزة الاستكشاف الإبداعي، وسلوكيات الشخصيات غير القابلة للعب، وإنتاج أصول المستخدم، مما يجعل الترفيه أكثر غامرة من أي وقت مضى. ليست مجرد لعبة، بل هي حركة.

اسم العملة المشفرةSPICE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض69,420,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$SPICE هو جوهر عالم ألعاب Lowlife Forms، عالم مليء بالإثارة والتشويق، حيث تلتقي ثقافة الألعاب والذكاء الاصطناعي وثقافة الكريبتو. لعبتنا الرئيسية، Lowlife Forms، ليست مجرد لعبة إطلاق نار من نوع RPG وخيال علمي، ذات وحدات ضخمة، تُطلق على شكل حلقات، بل هي لعبة web3 متكاملة، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي ركيزة الاستكشاف الإبداعي، وسلوكيات الشخصيات غير القابلة للعب، وإنتاج أصول المستخدم، مما يجعل الترفيه أكثر غامرة من أي وقت مضى. ليست مجرد لعبة، بل هي حركة.

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