SPACEM

SpaceM هو النظام البيئي الأمثل لـ Web3، الذي يجمع فرص ربح متنوعة، بما في ذلك SocialFi وRealFi وGameFi وFiat2Crypto Solutions وغيرها. بفضل تصميمه على Avalanche، يمكّن توكن $SPACEM المستخدمين من معاملات آمنة وسريعة ودخل سلبي مستدام من خلال Nodes.

اسم العملة المشفرةSPACEM

التصنيفNo.1485

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض48,067,203,522

إجمالي العرض47,867,201,926

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000996792686778681,2025-04-23

أدنى سعر0.000074787460982406,2025-01-21

البلوكتشين العامAVAX_CCHAIN

مقدمةSpaceM هو النظام البيئي الأمثل لـ Web3، الذي يجمع فرص ربح متنوعة، بما في ذلك SocialFi وRealFi وGameFi وFiat2Crypto Solutions وغيرها. بفضل تصميمه على Avalanche، يمكّن توكن $SPACEM المستخدمين من معاملات آمنة وسريعة ودخل سلبي مستدام من خلال Nodes.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.