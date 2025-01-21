SPACEM

SpaceM هو النظام البيئي الأمثل لـ Web3، الذي يجمع فرص ربح متنوعة، بما في ذلك SocialFi وRealFi وGameFi وFiat2Crypto Solutions وغيرها. بفضل تصميمه على Avalanche، يمكّن توكن $SPACEM المستخدمين من معاملات آمنة وسريعة ودخل سلبي مستدام من خلال Nodes.

اسم العملة المشفرةSPACEM

التصنيفNo.1485

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض48,067,203,522

إجمالي العرض47,867,201,926

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000996792686778681,2025-04-23

أدنى سعر0.000074787460982406,2025-01-21

البلوكتشين العامAVAX_CCHAIN

مقدمةSpaceM هو النظام البيئي الأمثل لـ Web3، الذي يجمع فرص ربح متنوعة، بما في ذلك SocialFi وRealFi وGameFi وFiat2Crypto Solutions وغيرها. بفضل تصميمه على Avalanche، يمكّن توكن $SPACEM المستخدمين من معاملات آمنة وسريعة ودخل سلبي مستدام من خلال Nodes.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
SPACEM/USDT
SPACEM TOKEN
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (SPACEM)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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