SGC

KAI: سانغوكوشي تايسن - معركة الممالك الثلاث تُمثل اندماجًا بارزًا بين سلسلة ألعاب سانغوكوشي تايسن الشهيرة من سيجا وتقنية بلوكتشين المتطورة التي طورتها شركة دبل جامب.تويكي الرائدة في هذا المجال. يتميز المشروع بتوكن SGC، وهو توكن حوكمة وأداة، يُمثل داخل اللعبة بـ "SGCP (نقاط)". يكسب اللاعبون SGCP من خلال اللعب ضد لاعب (PvP)، والذي يُمكن استخدامه لشراء حزم بطاقات إضافية أو تداوله في سوق اللعبة.

اسم العملة المشفرةSGC

التصنيفNo.1763

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.20%

المعروض المتداول2,048,250,000

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0.2048%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.007676324559124294,2025-06-13

أدنى سعر0.000856032347872946,2025-06-20

البلوكتشين العامBSC

مقدمةKAI: سانغوكوشي تايسن - معركة الممالك الثلاث تُمثل اندماجًا بارزًا بين سلسلة ألعاب سانغوكوشي تايسن الشهيرة من سيجا وتقنية بلوكتشين المتطورة التي طورتها شركة دبل جامب.تويكي الرائدة في هذا المجال. يتميز المشروع بتوكن SGC، وهو توكن حوكمة وأداة، يُمثل داخل اللعبة بـ "SGCP (نقاط)". يكسب اللاعبون SGCP من خلال اللعب ضد لاعب (PvP)، والذي يُمكن استخدامه لشراء حزم بطاقات إضافية أو تداوله في سوق اللعبة.

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