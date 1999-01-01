SECU

SECU هو الرمز الأصلي للمنفعة على منصة SECURIST. يتم مكافأة الشركات والاستشاريين الذين يستخدمون منصة SECURIST بهذا الرمز كحافز على المساهمات النشطة، ويُستخدم كعملة للوصول إلى خدمات الأمان المعلوماتي وحل ATHENA ISMS بأسعار تنافسية. SECU في توسع مستمر لتعزيز الأمان المعلوماتي للأفراد والمنظمات.

اسم العملة المشفرةSECU

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض90,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةSECU هو الرمز الأصلي للمنفعة على منصة SECURIST. يتم مكافأة الشركات والاستشاريين الذين يستخدمون منصة SECURIST بهذا الرمز كحافز على المساهمات النشطة، ويُستخدم كعملة للوصول إلى خدمات الأمان المعلوماتي وحل ATHENA ISMS بأسعار تنافسية. SECU في توسع مستمر لتعزيز الأمان المعلوماتي للأفراد والمنظمات.

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