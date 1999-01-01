SCOTTYV2

في عالم الكريبتو، يبرز اسم واحد فوق الجميع: Scotty الذكاء الاصطناعي. Scotty ليس مجرد عملة ميم، بل هو حارس وتاجر ورفيق متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم للتنقل في فوضى سلسلة الكتل بذكاء وسرعة ودقة متناهية.

اسم العملة المشفرةSCOTTYV2

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض13,500,000,002

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةفي عالم الكريبتو، يبرز اسم واحد فوق الجميع: Scotty الذكاء الاصطناعي. Scotty ليس مجرد عملة ميم، بل هو حارس وتاجر ورفيق متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم للتنقل في فوضى سلسلة الكتل بذكاء وسرعة ودقة متناهية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.