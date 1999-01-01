SAGU

SageUnion منصة مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مصممة لجمع معلومات عالية الجودة وتنقيحها وتوزيعها من خلال التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. في المراحل الأولى، ستستخدم المنصة تطبيق Telegram Mini-App لإشراك المستخدمين في تقديم بيانات قيّمة من خلال الإجابة على أسئلة أسبوعية. ستتم معالجة هذه البيانات وتقييمها بواسطة نظام ذكاء اصطناعي، والذي سيحدد جودة المعلومات المُقدمة ومصداقيتها.

اسم العملة المشفرةSAGU

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةSageUnion منصة مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مصممة لجمع معلومات عالية الجودة وتنقيحها وتوزيعها من خلال التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. في المراحل الأولى، ستستخدم المنصة تطبيق Telegram Mini-App لإشراك المستخدمين في تقديم بيانات قيّمة من خلال الإجابة على أسئلة أسبوعية. ستتم معالجة هذه البيانات وتقييمها بواسطة نظام ذكاء اصطناعي، والذي سيحدد جودة المعلومات المُقدمة ومصداقيتها.

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