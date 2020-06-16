RENDER

اسم العملة المشفرةRENDER

التصنيفNo.42

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية0.0007%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)%12,86

المعروض المتداول517.716.590,05628264

إجمالي العرض644.168.762

إجمالي العرض532.476.763,3362826

معدل التداول0.8036%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق13.596115966188627,2024-03-17

أدنى سعر0.036763626053,2020-06-16

البلوكتشين العامSOL

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.