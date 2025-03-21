QUQ

عملة QUQ هي عملة ميم على سلسلة BSC، واسم التوكن هو $QUQ.

اسم العملة المشفرةQUQ

التصنيفNo.1838

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.08%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.012079632468410303,2025-03-22

أدنى سعر0.000116762152193629,2025-03-21

البلوكتشين العامBSC

مقدمةعملة QUQ هي عملة ميم على سلسلة BSC، واسم التوكن هو $QUQ.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.