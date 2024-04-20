QAI

تقدم QuantixAI، التي طورتها Quantix Capital، توكن QAI، وهو توكن قائم على Ethereum مصمم لتحسين ديناميكيات السيولة داخل نظام بيئي متطور للتداول الخوارزمي. من الناحية الفنية، تدمج QuantixAI مجموعة من استراتيجيات التداول الكمي المتقدمة التي تستفيد من النماذج الإحصائية مثل المتوسط المتحرك المتكامل الانحداري التلقائي (ARIMA)، والتباين المشروط الانحداري التلقائي العام (GARCH)، وخوارزميات التعلم الآلي بما في ذلك آلات الدعم المتجهة (SVM) وشبكات الذاكرة الطويلة والقصيرة المدى (LSTM). يتم تعزيز قدرات معالجة البيانات في الوقت الفعلي من خلال أدوات مثل Apache Kafka، مما يسهل استيعاب البيانات ومعالجتها بكفاءة.

اسم العملة المشفرةQAI

التصنيفNo.3228

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض10,000,000

إجمالي العرض10,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق105.64769851319828,2024-11-13

أدنى سعر2.109046466218064,2024-04-20

البلوكتشين العامETH

مقدمةتقدم QuantixAI، التي طورتها Quantix Capital، توكن QAI، وهو توكن قائم على Ethereum مصمم لتحسين ديناميكيات السيولة داخل نظام بيئي متطور للتداول الخوارزمي. من الناحية الفنية، تدمج QuantixAI مجموعة من استراتيجيات التداول الكمي المتقدمة التي تستفيد من النماذج الإحصائية مثل المتوسط المتحرك المتكامل الانحداري التلقائي (ARIMA)، والتباين المشروط الانحداري التلقائي العام (GARCH)، وخوارزميات التعلم الآلي بما في ذلك آلات الدعم المتجهة (SVM) وشبكات الذاكرة الطويلة والقصيرة المدى (LSTM). يتم تعزيز قدرات معالجة البيانات في الوقت الفعلي من خلال أدوات مثل Apache Kafka، مما يسهل استيعاب البيانات ومعالجتها بكفاءة.

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