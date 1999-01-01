PI

Pi Network هي عملة مشفرة اجتماعية ومنصة للمطورين ونظام بيئي مصمم لسهولة الوصول إليها على نطاق واسع والاستفادة منها في العالم الحقيقي. فهي تمكن المستخدمين من تعدين Pi وإجراء المعاملات باستخدام واجهة سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة مع دعم التطبيقات المبنية على نظامها البيئي بلوكتشين. تضم Pi أكثر من 60 مليون مستخدم نشط مع أكثر من 19 مليون مستخدم تم التحقق من هويتهم (من خلال حل KYC الأصلي) وأكثر من 10 ملايين انتقلوا إلى شبكتها الرئيسية.

اسم العملة المشفرةPI

مبلغ التوكن100,000,000,000

وقت الإصدار--

العرض المتداول7,228,368,832.657291

سعر الإصدار--