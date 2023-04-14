PEPE

لقد سئم Pepe من مشاهدة الجميع يلعبون البطاطا الساخنة مع مشتقات عملات لا نهاية لها من Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. لقد قضى Inu يومه. لقد حان الوقت للميم الأكثر شهرة في العالم ليأخذ حكمه كملك الميمات. Pepe هنا لجعل عملات الميم عظيمة مرة أخرى. تم إطلاق $PEPE سراً دون بيع مسبق، وصفر ضرائب، وحرق LP والتخلي عن العقد، وهي عملة للشعب، إلى الأبد. مدعومة بقوة ميمية خالصة، دع $PEPE يرشدك إلى الطريق. نحن نثق في Lord Kek.

اسم العملة المشفرةPEPE

التصنيفNo.28

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0013%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول420,689,899,653,543.56

إجمالي العرض420,690,000,000,000

إجمالي العرض420,689,899,653,543.56

معدل التداول0.9999%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000028247247045764,2024-12-09

أدنى سعر0.000000000010627701,2023-04-14

البلوكتشين العامETH

مقدمةلقد سئم Pepe من مشاهدة الجميع يلعبون البطاطا الساخنة مع مشتقات عملات لا نهاية لها من Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. لقد قضى Inu يومه. لقد حان الوقت للميم الأكثر شهرة في العالم ليأخذ حكمه كملك الميمات. Pepe هنا لجعل عملات الميم عظيمة مرة أخرى. تم إطلاق $PEPE سراً دون بيع مسبق، وصفر ضرائب، وحرق LP والتخلي عن العقد، وهي عملة للشعب، إلى الأبد. مدعومة بقوة ميمية خالصة، دع $PEPE يرشدك إلى الطريق. نحن نثق في Lord Kek.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.