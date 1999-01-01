PELL

لقد قامت Pell Network ببناء شبكة خدمات معتمدة لامركزية متعددة السلاسل مدفوعة بإعادة تخزين BTC لتوسيع نطاق BTCFi في مجال الأمان الاقتصادي المشفر وإطلاق العنان لإمكانات أمان البيتكوين بالكامل. تعمل Pell على تعزيز كفاءة رأس المال للمستثمرين وتوفر للمطورين طريقة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة لبناء خدمات معتمدة. بناءً على شبكة Omnichain BTC Restaking الرائدة، ستعمل Pell على تسريع التوسع في بناء بنية تحتية شاملة متعددة السلاسل للتمويل اللامركزي المدفوع بالذكاء الاصطناعي (DeFAI).

اسم العملة المشفرةPELL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2 100 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةلقد قامت Pell Network ببناء شبكة خدمات معتمدة لامركزية متعددة السلاسل مدفوعة بإعادة تخزين BTC لتوسيع نطاق BTCFi في مجال الأمان الاقتصادي المشفر وإطلاق العنان لإمكانات أمان البيتكوين بالكامل. تعمل Pell على تعزيز كفاءة رأس المال للمستثمرين وتوفر للمطورين طريقة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة لبناء خدمات معتمدة. بناءً على شبكة Omnichain BTC Restaking الرائدة، ستعمل Pell على تسريع التوسع في بناء بنية تحتية شاملة متعددة السلاسل للتمويل اللامركزي المدفوع بالذكاء الاصطناعي (DeFAI).

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