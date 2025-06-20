NURA

مختبرات Nura Labs هي استوديو ابتكارات Web3 مُخصص لبناء بنية تحتية ذكية وآمنة وقابلة للتطوير للاقتصاد اللامركزي. بصفتها مُبتكرة محفظة Nura، تجمع الشركة بين هندسة البلوكتشين وأتمتة الذكاء الاصطناعي وتجربة مستخدم سلسة لابتكار أدوات تُعزز الاستخدام العملي وتشجع على الاستخدام الجماعي.

اسم العملة المشفرةNURA

التصنيفNo.1291

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.06%

المعروض المتداول5,273,800,000

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0.5273%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.002280932236681356,2025-06-20

أدنى سعر0.000792593965744128,2025-06-22

البلوكتشين العامETH

مقدمةمختبرات Nura Labs هي استوديو ابتكارات Web3 مُخصص لبناء بنية تحتية ذكية وآمنة وقابلة للتطوير للاقتصاد اللامركزي. بصفتها مُبتكرة محفظة Nura، تجمع الشركة بين هندسة البلوكتشين وأتمتة الذكاء الاصطناعي وتجربة مستخدم سلسة لابتكار أدوات تُعزز الاستخدام العملي وتشجع على الاستخدام الجماعي.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.