NRWA

توكن NRWA هو التوكن الأصلي لمركز تداول الأصول الواقعية (RWA) في Nova Trade، ويتيح تداولًا سلسًا ومنخفض الرسوم للأصول الواقعية المُرمّزة (مثل العقارات، والسلع، والائتمان الخاص، والمزيد) على منصة Nova اللامركزية (DEX) عالية السرعة والمبنية على الطبقة الثانية (Layer 2).

اسم العملة المشفرةNRWA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن NRWA هو التوكن الأصلي لمركز تداول الأصول الواقعية (RWA) في Nova Trade، ويتيح تداولًا سلسًا ومنخفض الرسوم للأصول الواقعية المُرمّزة (مثل العقارات، والسلع، والائتمان الخاص، والمزيد) على منصة Nova اللامركزية (DEX) عالية السرعة والمبنية على الطبقة الثانية (Layer 2).

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