NOVAAI

مشروع Nova Agent هو نظام بلوكتشين مدعم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لإحداث ثورة في التكنولوجيا اللامركزية. يتميز بسلسلة بلوكتشين نوفا إيجنت ومحفظة متكاملة، مما يضمن الأمان وقابلية التوسع. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين المعاملات، بينما يمكن للمستخدمين تعدين التوك، والانضمام إلى عمليات الإيردروب، والانخراط في اقتصاد Nova Agent.

اسم العملة المشفرةNOVAAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةمشروع Nova Agent هو نظام بلوكتشين مدعم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لإحداث ثورة في التكنولوجيا اللامركزية. يتميز بسلسلة بلوكتشين نوفا إيجنت ومحفظة متكاملة، مما يضمن الأمان وقابلية التوسع. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين المعاملات، بينما يمكن للمستخدمين تعدين التوك، والانضمام إلى عمليات الإيردروب، والانخراط في اقتصاد Nova Agent.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
NOVAAI/USDT
Nova Agent
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (NOVAAI)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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