NODEX

منصة تداول كريبتو سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لـ DeFi وNFTs. | تم إنشاؤها بواسطة متداولين | لن نرسل لك رسالة خاصة أو نطلب عبارة الاسترداد السرية الخاصة بك أولًا أبدًا!

اسم العملة المشفرةNODEX

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTRX

مقدمةمنصة تداول كريبتو سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لـ DeFi وNFTs. | تم إنشاؤها بواسطة متداولين | لن نرسل لك رسالة خاصة أو نطلب عبارة الاسترداد السرية الخاصة بك أولًا أبدًا!

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.