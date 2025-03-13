MUBARAK

يرمز MUBARAK إلى "الاحتفال" أو "التبريك"، مما يعكس معاني الفرح والتفاؤل في الشرق الأوسط.

اسم العملة المشفرةMUBARAK

التصنيفNo.526

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)5.46%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.21580305639563213,2025-03-18

أدنى سعر0.000272545030343676,2025-03-13

البلوكتشين العامBSC

مقدمةيرمز MUBARAK إلى "الاحتفال" أو "التبريك"، مما يعكس معاني الفرح والتفاؤل في الشرق الأوسط.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.