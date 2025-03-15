MUBARAKAH

سردٌ لبركات النساء في العيد في الشرق الأوسط

اسم العملة المشفرةMUBARAKAH

التصنيفNo.1945

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.14%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.026044878919693742,2025-03-18

أدنى سعر0.00007767077731412,2025-03-15

البلوكتشين العامBSC

مقدمةسردٌ لبركات النساء في العيد في الشرق الأوسط

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.