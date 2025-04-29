MILK

مشروع MilkyWay هي أول وأكبر مزود لحلول تخزين السوائل المعيارية. ابدأ بحصّة واحدة، واصنع تأثيرًا لا حدود له.

اسم العملة المشفرةMILK

التصنيفNo.889

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)3.46%

المعروض المتداول238,900,000

إجمالي العرض1,200,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.199%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.29167604905899525,2025-04-29

أدنى سعر0.0745508171340207,2025-05-25

البلوكتشين العامMILKYWAY

مقدمةمشروع MilkyWay هي أول وأكبر مزود لحلول تخزين السوائل المعيارية. ابدأ بحصّة واحدة، واصنع تأثيرًا لا حدود له.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.