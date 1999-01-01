MESO

مشروع Meso هو بروتوكول الإقراض الأفضل على Aptos والذي يقدم منصة قوية غير احتجازية تمكن المقترضين والمقرضين من المشاركة في معاملات سلسة وآمنة وفعالة من حيث رأس المال، كل ذلك مع تعظيم العائد داخل نظام DeFi البيئي سريع النمو.

اسم العملة المشفرةMESO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامAPTOS

مقدمةمشروع Meso هو بروتوكول الإقراض الأفضل على Aptos والذي يقدم منصة قوية غير احتجازية تمكن المقترضين والمقرضين من المشاركة في معاملات سلسة وآمنة وفعالة من حيث رأس المال، كل ذلك مع تعظيم العائد داخل نظام DeFi البيئي سريع النمو.

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