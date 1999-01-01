MEEFIE

MeeFie هو التطبيق الأول الذي يمكنك من خلاله كسب المكافآت بمجرد التقاط صور شخصية باستخدام كاميرا التطبيق.

اسم العملة المشفرةMEEFIE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSKALE

مقدمةMeeFie هو التطبيق الأول الذي يمكنك من خلاله كسب المكافآت بمجرد التقاط صور شخصية باستخدام كاميرا التطبيق.

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