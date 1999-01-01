MAGANOMICS

إن MAGANOMICS هي عملة مشفرة مبتكرة تعتمد على مبدأ الحرية في جوهرها.

اسم العملة المشفرةMAGANOMICS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةإن MAGANOMICS هي عملة مشفرة مبتكرة تعتمد على مبدأ الحرية في جوهرها.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.