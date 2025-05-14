LVVA

ليففا هو مدير محفظتك في DeFi المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتولى كل الأعمال الشاقة نيابة عنك. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا بتخصيص استراتيجيات الاستثمار وفقًا لأهدافك، ويقوم بأتمتة تحسين العوائد بشكل آمن، ويمنحك السيطرة الكاملة على محفظتك دون أي تعقيد. سواء كنت جديدًا على DeFi أو محترفًا، تجعل ليففا الأمر سهلاً وآمنًا ومحسنًا حتى تتمكن من التركيز على ما يهم بينما تعمل أصولك من أجلك.

اسم العملة المشفرةLVVA

التصنيفNo.3241

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض2,000,000,000

إجمالي العرض1,250,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.005216340150260189,2025-05-14

أدنى سعر0.003321655500508429,2025-05-25

البلوكتشين العامETH

مقدمةليففا هو مدير محفظتك في DeFi المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتولى كل الأعمال الشاقة نيابة عنك. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا بتخصيص استراتيجيات الاستثمار وفقًا لأهدافك، ويقوم بأتمتة تحسين العوائد بشكل آمن، ويمنحك السيطرة الكاملة على محفظتك دون أي تعقيد. سواء كنت جديدًا على DeFi أو محترفًا، تجعل ليففا الأمر سهلاً وآمنًا ومحسنًا حتى تتمكن من التركيز على ما يهم بينما تعمل أصولك من أجلك.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.