LOUD

مشروع Loud تجربة تستكشف الحوافز الدائمة للتفاعل الاجتماعي. الفكرة الأساسية: ماذا يحدث عندما تُكافئ الناس على التحدث عن عملة ما، إلى الأبد؟ كل أسبوع، يُولّد حجم التداول رسوم مبادلة تُوزّع على أهم المساهمين في حصة Loud الذهنية، مما يُنشئ دورة مستدامة من التفاعل والمكافآت.

اسم العملة المشفرةLOUD

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1.000.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Loud تجربة تستكشف الحوافز الدائمة للتفاعل الاجتماعي. الفكرة الأساسية: ماذا يحدث عندما تُكافئ الناس على التحدث عن عملة ما، إلى الأبد؟ كل أسبوع، يُولّد حجم التداول رسوم مبادلة تُوزّع على أهم المساهمين في حصة Loud الذهنية، مما يُنشئ دورة مستدامة من التفاعل والمكافآت.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
LOUD/USDT
LOUD
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (LOUD)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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