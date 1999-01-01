LOUD

مشروع Loud تجربة تستكشف الحوافز الدائمة للتفاعل الاجتماعي. الفكرة الأساسية: ماذا يحدث عندما تُكافئ الناس على التحدث عن عملة ما، إلى الأبد؟ كل أسبوع، يُولّد حجم التداول رسوم مبادلة تُوزّع على أهم المساهمين في حصة Loud الذهنية، مما يُنشئ دورة مستدامة من التفاعل والمكافآت.

اسم العملة المشفرةLOUD

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1.000.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Loud تجربة تستكشف الحوافز الدائمة للتفاعل الاجتماعي. الفكرة الأساسية: ماذا يحدث عندما تُكافئ الناس على التحدث عن عملة ما، إلى الأبد؟ كل أسبوع، يُولّد حجم التداول رسوم مبادلة تُوزّع على أهم المساهمين في حصة Loud الذهنية، مما يُنشئ دورة مستدامة من التفاعل والمكافآت.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.