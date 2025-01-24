LAUNCHCOIN

تم الآن تغيير العلامة التجارية للتوكن الذي أطلقه مؤسس منصة Pump الناشئة Clout إلى LaunchCoin.

اسم العملة المشفرةLAUNCHCOIN

التصنيفNo.3340

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.07453593691430065,2025-01-24

أدنى سعر0.000185216128020761,2025-03-13

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتم الآن تغيير العلامة التجارية للتوكن الذي أطلقه مؤسس منصة Pump الناشئة Clout إلى LaunchCoin.

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