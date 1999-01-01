LAIR

Lair Finance هي بوابة إعادة تخزين السيولة عبر سلاسل العملات، مما يتيح للمستخدمين مضاعفة العائدات مع نقل السيولة عبر L1. مع تأمين 66% من TVL من Kaia وانضمام 4 ملايين مستخدم Line Consumer، يمتد نطاق البروتوكول ليشمل Berachain لإعادة تخزين $BGT و$Bera، إلى جانب التكامل مع Story وInjective وInitia.

اسم العملة المشفرةLAIR

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامKLAY

مقدمةLair Finance هي بوابة إعادة تخزين السيولة عبر سلاسل العملات، مما يتيح للمستخدمين مضاعفة العائدات مع نقل السيولة عبر L1. مع تأمين 66% من TVL من Kaia وانضمام 4 ملايين مستخدم Line Consumer، يمتد نطاق البروتوكول ليشمل Berachain لإعادة تخزين $BGT و$Bera، إلى جانب التكامل مع Story وInjective وInitia.

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