LABUBU

دمية بوب مارت

اسم العملة المشفرةLABUBU

التصنيفNo.3212

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض999,980,482

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.02063819247905903,2024-11-17

أدنى سعر0.000030911286245218,2024-10-03

البلوكتشين العامSOL

مقدمةدمية بوب مارت

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.