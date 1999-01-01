KAYEN

بروتوكول KAYEN هو نظام بيئي RWA مدفوع من المجتمع ومخصص لـ SportFi وSocialFi. بدءًا من Fan Token DEX كمنتج أولي ورائد للبروتوكول، تتمثل رؤية KAYEN في بناء منصة شاملة لـ Fan Tokens وSportFi/SocialFi.

اسم العملة المشفرةKAYEN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض88,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامCHZ

مقدمةبروتوكول KAYEN هو نظام بيئي RWA مدفوع من المجتمع ومخصص لـ SportFi وSocialFi. بدءًا من Fan Token DEX كمنتج أولي ورائد للبروتوكول، تتمثل رؤية KAYEN في بناء منصة شاملة لـ Fan Tokens وSportFi/SocialFi.

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