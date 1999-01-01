JTF

مشروع JetFuel (JTF) هو مشروع GameFi قائم على تقنية البلوكشين يجمع بين إثارة محاكاة الطيران وفوائد السفر الواقعية. يقدم المشروع نموذج "اللعب للسفر" المبتكر، حيث يشارك اللاعبون في لعبة طيران مستوحاة من معارك الطيران المثيرة لكسب توكن JTF كمكافآت. وعلى عكس ألعاب "اللعب للكسب" التقليدية التي تركز أساسًا على الأصول داخل اللعبة، يوفر JetFuel فائدة ملموسة من خلال تمكين اللاعبين من استبدال التوكن مقابل نفقات السفر الواقعية مثل تذاكر الطيران وخدمات السفر.

اسم العملة المشفرةJTF

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض30,000,000,000

معدل التداول%

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع JetFuel (JTF) هو مشروع GameFi قائم على تقنية البلوكشين يجمع بين إثارة محاكاة الطيران وفوائد السفر الواقعية. يقدم المشروع نموذج "اللعب للسفر" المبتكر، حيث يشارك اللاعبون في لعبة طيران مستوحاة من معارك الطيران المثيرة لكسب توكن JTF كمكافآت. وعلى عكس ألعاب "اللعب للكسب" التقليدية التي تركز أساسًا على الأصول داخل اللعبة، يوفر JetFuel فائدة ملموسة من خلال تمكين اللاعبين من استبدال التوكن مقابل نفقات السفر الواقعية مثل تذاكر الطيران وخدمات السفر.

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