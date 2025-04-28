JINGLE

نُقدّم لكم $JINGLE - حركة موسيقى الميم. ليست مجرد عملة، بل حركة. آلة احتفال عالمية تُغذّيها الميمات. حصان طروادة مُصمّم خصيصًا للانتشار الفيروسي، يجمع بين الذكاء الاصطناعي القوي، والفوضى المُتحوّلة، واللحظات الثقافية في نظام بيئي مُركّز على الموسيقى، وقابل للمشاركة على نطاق واسع. مُحرّك انتشار الميمات بالذكاء الاصطناعي.

اسم العملة المشفرةJINGLE

التصنيفNo.3529

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض999,913,696

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.022240255206036254,2025-04-28

أدنى سعر0.01692621565777358,2025-04-29

البلوكتشين العامSOL

مقدمةنُقدّم لكم $JINGLE - حركة موسيقى الميم. ليست مجرد عملة، بل حركة. آلة احتفال عالمية تُغذّيها الميمات. حصان طروادة مُصمّم خصيصًا للانتشار الفيروسي، يجمع بين الذكاء الاصطناعي القوي، والفوضى المُتحوّلة، واللحظات الثقافية في نظام بيئي مُركّز على الموسيقى، وقابل للمشاركة على نطاق واسع. مُحرّك انتشار الميمات بالذكاء الاصطناعي.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.