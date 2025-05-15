IZZY

الجرو الحقيقي الوحيد الذي يملكه Matt Furie نفسه.

اسم العملة المشفرةIZZY

التصنيفNo.1512

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.016789656531856836,2025-05-15

أدنى سعر0.000579643923490371,2025-05-23

البلوكتشين العامETH

مقدمةالجرو الحقيقي الوحيد الذي يملكه Matt Furie نفسه.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.