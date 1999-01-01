ICEBERG

آيسبرغ منصة Web3.0 مصممة لتحسين سير العمل. أحدث ثورة في العمل مع مساحة عمل Web3.0 متكاملة ولامركزية تُبسط العمليات، وتُعزز التعاون، وترفع الإنتاجية. آيسبرغ، المُدمج مع تيليجرام، يتميز بأدوات الذكاء الاصطناعي وأول نظام إدارة علاقات عملاء Web3.0، يجمع جميع الأدوات اللازمة في مكان واحد لزيادة الإنتاجية وتحسين التواصل.

اسم العملة المشفرةICEBERG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةآيسبرغ منصة Web3.0 مصممة لتحسين سير العمل. أحدث ثورة في العمل مع مساحة عمل Web3.0 متكاملة ولامركزية تُبسط العمليات، وتُعزز التعاون، وترفع الإنتاجية. آيسبرغ، المُدمج مع تيليجرام، يتميز بأدوات الذكاء الاصطناعي وأول نظام إدارة علاقات عملاء Web3.0، يجمع جميع الأدوات اللازمة في مكان واحد لزيادة الإنتاجية وتحسين التواصل.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.