IAI

iAI مشروعٌ رائدٌ يُركّز على إنشاء منصة ذكاء اصطناعي كخدمة (PaaS) تُقدّم حلول أتمتة ذكية مُتاحة للجميع، في أي وقتٍ وفي أي مكان، بغض النظر عن الجنس أو العمر. مهمتنا هي تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والويب 3 من خلال دمج التقنيات المتقدمة بسلاسة في الحياة اليومية، وتحسين الكفاءة والاتصال والاستدامة.

اسم العملة المشفرةIAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامMATIC

مقدمةiAI مشروعٌ رائدٌ يُركّز على إنشاء منصة ذكاء اصطناعي كخدمة (PaaS) تُقدّم حلول أتمتة ذكية مُتاحة للجميع، في أي وقتٍ وفي أي مكان، بغض النظر عن الجنس أو العمر. مهمتنا هي تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والويب 3 من خلال دمج التقنيات المتقدمة بسلاسة في الحياة اليومية، وتحسين الكفاءة والاتصال والاستدامة.

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