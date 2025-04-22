H1

Haven1 هو نظام EVM L1 لتقنية DeFi 2.0. نظام بيئي متكامل لـ Web3 يضم تطبيقات hApps مُعتمدة ، مُصمم خصيصًا لـ DeFi وRWAs، ويوفر تجربة Web3 أكثر أمانًا ومقاومةً لـ MEV.

اسم العملة المشفرةH1

التصنيفNo.1333

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.84%

المعروض المتداول196,817,604

إجمالي العرض2,000,000,000

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول0.0984%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.040872621563631216,2025-04-22

أدنى سعر0.013531864883635858,2025-06-06

البلوكتشين العامETH

مقدمةHaven1 هو نظام EVM L1 لتقنية DeFi 2.0. نظام بيئي متكامل لـ Web3 يضم تطبيقات hApps مُعتمدة ، مُصمم خصيصًا لـ DeFi وRWAs، ويوفر تجربة Web3 أكثر أمانًا ومقاومةً لـ MEV.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.