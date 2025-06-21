GOR

اسم العملة المشفرةGOR

التصنيفNo.3219

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض999,982,662.78

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.05812190564445757,2025-06-21

أدنى سعر0.016389459853284247,2025-06-25

البلوكتشين العامSOL

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