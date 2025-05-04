GORKAI

Gork AI Agent هي منصة ذكاء اصطناعي نابضة بالحياة مستوحاة من الميمات، تُقدم ردودًا ذكية وفورية. صُممت للتكامل السلس مع منصات مثل X، وتُعيد تعريف الذكاء الاصطناعي الحواري بروح الدعابة والإبداع.

اسم العملة المشفرةGORKAI

التصنيفNo.3314

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض100,000,000,000,000,000

إجمالي العرض100,000,000,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000000000038487831,2025-05-05

أدنى سعر0.00000000000231497,2025-05-04

البلوكتشين العامSOL

مقدمةGork AI Agent هي منصة ذكاء اصطناعي نابضة بالحياة مستوحاة من الميمات، تُقدم ردودًا ذكية وفورية. صُممت للتكامل السلس مع منصات مثل X، وتُعيد تعريف الذكاء الاصطناعي الحواري بروح الدعابة والإبداع.

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