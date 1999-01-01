GOONC

مشروع $GOONC هي عملة ميمية مستمدة من ظاهرة "gooning" الثقافية، ويُزعم أنها أُطلقت عبر منصة @launchcoin بواسطة @basedalexandoor، وهو مطور يُشاع ارتباطه بـ @OpenAI. اسم العملة مشتق من مصطلح "gooning"، الذي يشير في الأصل إلى حالة من التركيز المفرط تشبه الغيبوبة، يدخل فيها الناس بعد انغماس طويل في أنشطة مثل مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة أو ألعاب الفيديو. غالبًا ما يستخدم الجيل Z هذا المصطلح بشكل ساخر لوصف الانغماس المفرط في التفكير.

اسم العملة المشفرةGOONC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع $GOONC هي عملة ميمية مستمدة من ظاهرة "gooning" الثقافية، ويُزعم أنها أُطلقت عبر منصة @launchcoin بواسطة @basedalexandoor، وهو مطور يُشاع ارتباطه بـ @OpenAI. اسم العملة مشتق من مصطلح "gooning"، الذي يشير في الأصل إلى حالة من التركيز المفرط تشبه الغيبوبة، يدخل فيها الناس بعد انغماس طويل في أنشطة مثل مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة أو ألعاب الفيديو. غالبًا ما يستخدم الجيل Z هذا المصطلح بشكل ساخر لوصف الانغماس المفرط في التفكير.

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