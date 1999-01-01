GOONC

مشروع $GOONC هي عملة ميمية مستمدة من ظاهرة "gooning" الثقافية، ويُزعم أنها أُطلقت عبر منصة @launchcoin بواسطة @basedalexandoor، وهو مطور يُشاع ارتباطه بـ @OpenAI. اسم العملة مشتق من مصطلح "gooning"، الذي يشير في الأصل إلى حالة من التركيز المفرط تشبه الغيبوبة، يدخل فيها الناس بعد انغماس طويل في أنشطة مثل مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة أو ألعاب الفيديو. غالبًا ما يستخدم الجيل Z هذا المصطلح بشكل ساخر لوصف الانغماس المفرط في التفكير.

اسم العملة المشفرةGOONC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع $GOONC هي عملة ميمية مستمدة من ظاهرة "gooning" الثقافية، ويُزعم أنها أُطلقت عبر منصة @launchcoin بواسطة @basedalexandoor، وهو مطور يُشاع ارتباطه بـ @OpenAI. اسم العملة مشتق من مصطلح "gooning"، الذي يشير في الأصل إلى حالة من التركيز المفرط تشبه الغيبوبة، يدخل فيها الناس بعد انغماس طويل في أنشطة مثل مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة أو ألعاب الفيديو. غالبًا ما يستخدم الجيل Z هذا المصطلح بشكل ساخر لوصف الانغماس المفرط في التفكير.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
GOONC/USDT
Gooncoin
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (GOONC)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
GOONC/USDT
Gooncoin
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (GOONC)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء أونلاين
Loading...