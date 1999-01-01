GMXP

GamersXP عبارة عن منصة ألعاب مكافأة تدمج الألعاب التقليدية مع Web3، مما يساعد اللاعبين على بناء هويتهم في الألعاب، ومكافأة اللاعبين من خلال نظام PoA فريد من نوعه لتجربة الألعاب ومهاراتهم، مما يساعدهم على اكتساب الثقافة المالية.

اسم العملة المشفرةGMXP

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض800,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامMATIC

مقدمةGamersXP عبارة عن منصة ألعاب مكافأة تدمج الألعاب التقليدية مع Web3، مما يساعد اللاعبين على بناء هويتهم في الألعاب، ومكافأة اللاعبين من خلال نظام PoA فريد من نوعه لتجربة الألعاب ومهاراتهم، مما يساعدهم على اكتساب الثقافة المالية.

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