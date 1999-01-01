GIZA

إن Giza هي البنية التحتية الأساسية التي تدعم الأسواق المالية المستقلة - وهي مصممة لتوحيد DeFi المجزأة وتمكين تدفق رأس المال بكفاءة دون تدخل بشري.

اسم العملة المشفرةGIZA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةإن Giza هي البنية التحتية الأساسية التي تدعم الأسواق المالية المستقلة - وهي مصممة لتوحيد DeFi المجزأة وتمكين تدفق رأس المال بكفاءة دون تدخل بشري.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.