FUTBOL

مشروع 0xFútbol هو نظام بيئي من الجيل الجديد مصمم لعشاق fútbol حول العالم، البالغ عددهم 4 مليارات مشجع. يربط هذا النظام بين الألعاب والأصول الحقيقية والتمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها من الابتكارات المتعلقة بكرة القدم في اقتصاد واحد متكامل. من خلال منتجات مثل MetaSoccer وWonderkid وFútbol PM وFútbolPad، يُحدث 0xFútbol نقلة نوعية في تفاعل المشجعين مع الرياضة، مُقدمًا لهم ملكية حقيقية ومكافآت ومشاركة فعّالة. تُشغّل عملة FUTBOL$ النظام البيئي بأكمله، مما يُمكّن المشجعين من التحول من مُشاهدين سلبيين إلى أصحاب مصلحة فاعلين في مستقبل fútbol.

اسم العملة المشفرةFUTBOL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض600,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةمشروع 0xFútbol هو نظام بيئي من الجيل الجديد مصمم لعشاق fútbol حول العالم، البالغ عددهم 4 مليارات مشجع. يربط هذا النظام بين الألعاب والأصول الحقيقية والتمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها من الابتكارات المتعلقة بكرة القدم في اقتصاد واحد متكامل. من خلال منتجات مثل MetaSoccer وWonderkid وFútbol PM وFútbolPad، يُحدث 0xFútbol نقلة نوعية في تفاعل المشجعين مع الرياضة، مُقدمًا لهم ملكية حقيقية ومكافآت ومشاركة فعّالة. تُشغّل عملة FUTBOL$ النظام البيئي بأكمله، مما يُمكّن المشجعين من التحول من مُشاهدين سلبيين إلى أصحاب مصلحة فاعلين في مستقبل fútbol.

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