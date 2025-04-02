FULA

تعمل شبكة Functionland على إحداث ثورة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي الذي تبلغ قيمته أكثر من 650 مليار دولار أمريكي من خلال خفض 60% من التكاليف العامة المرتبطة بمراكز البيانات المركزية. من خلال الاستفادة من موارد الحوسبة غير المستخدمة، تقدم Functionland حلاً لامركزيًا وفعّالاً من حيث التكلفة مع تحكم لا مثيل له للمستخدم وخصوصيته. من خلال ربط Web2 وWeb3، نقوم ببناء أول منصة لوجستية للبيانات على الإطلاق لتشغيل مستقبل التخزين والحوسبة.

اسم العملة المشفرةFULA

التصنيفNo.4648

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض2,000,000,000

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.009157296776226667,2025-04-02

أدنى سعر0.003156644425184985,2025-05-25

البلوكتشين العامBASE

مقدمةتعمل شبكة Functionland على إحداث ثورة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي الذي تبلغ قيمته أكثر من 650 مليار دولار أمريكي من خلال خفض 60% من التكاليف العامة المرتبطة بمراكز البيانات المركزية. من خلال الاستفادة من موارد الحوسبة غير المستخدمة، تقدم Functionland حلاً لامركزيًا وفعّالاً من حيث التكلفة مع تحكم لا مثيل له للمستخدم وخصوصيته. من خلال ربط Web2 وWeb3، نقوم ببناء أول منصة لوجستية للبيانات على الإطلاق لتشغيل مستقبل التخزين والحوسبة.

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