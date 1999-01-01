FNFS

Fused 'N' Furious (FNFS) هي لعبة سباقات عالية السرعة للهواتف المحمولة تتحدى اللاعبين للتنقل عبر طريق ديناميكي مكون من أربعة حارات. من خلال التمرير لتغيير الحارات وإدارة سرعتهم، يجب على اللاعبين تجنب العوائق والسعي إلى تحقيق أعلى الدرجات.

اسم العملة المشفرةFNFS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةFused 'N' Furious (FNFS) هي لعبة سباقات عالية السرعة للهواتف المحمولة تتحدى اللاعبين للتنقل عبر طريق ديناميكي مكون من أربعة حارات. من خلال التمرير لتغيير الحارات وإدارة سرعتهم، يجب على اللاعبين تجنب العوائق والسعي إلى تحقيق أعلى الدرجات.

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