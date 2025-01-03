FLOCK

يعد التعلم الفيدرالي على بلوكتشين (FLock)، الذي يرسخ أهداف أعمالنا ويلهم اسم مشروعنا، بمثابة ترياق للإفراط في الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي المركزية ويتميز بالبروتوكولات والشركات التي تسعى إلى التحول في مجال الذكاء الاصطناعي ومهندسي الذكاء الاصطناعي ومستخدمي التجزئة أو المستثمرين.

اسم العملة المشفرةFLOCK

التصنيفNo.912

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)3.24%

المعروض المتداول180,498,341.36458582

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض182,623,627.36458582

معدل التداول0.1804%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.8929593240695551,2025-01-03

أدنى سعر0.03529084954366033,2025-04-07

البلوكتشين العامBASE

مقدمةيعد التعلم الفيدرالي على بلوكتشين (FLock)، الذي يرسخ أهداف أعمالنا ويلهم اسم مشروعنا، بمثابة ترياق للإفراط في الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي المركزية ويتميز بالبروتوكولات والشركات التي تسعى إلى التحول في مجال الذكاء الاصطناعي ومهندسي الذكاء الاصطناعي ومستخدمي التجزئة أو المستثمرين.

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