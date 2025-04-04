FAT

موسم FAT NIGGA هي عبارة عن ميم فرعي لمجتمع الهيب هوب والثقافة السوداء.

اسم العملة المشفرةFAT

التصنيفNo.3206

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض999,907,800.9

إجمالي العرض999,907,800.9

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.025450175150902074,2025-04-04

أدنى سعر0.004457046034919715,2025-05-08

البلوكتشين العامSOL

مقدمةموسم FAT NIGGA هي عبارة عن ميم فرعي لمجتمع الهيب هوب والثقافة السوداء.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.