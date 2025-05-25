E

مشروع $E هو توكن ضمن منظومة BNB Chain $USD1، ويهدف إلى تعزيز سيولة العملات المستقرة ودعم التمويل اللامركزي. يُرمز إليه بالنسر الأمريكي، رمزًا للحرية والقوة.

اسم العملة المشفرةE

التصنيفNo.1799

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.005753166528760161,2025-05-25

أدنى سعر0.001407965581388316,2025-05-27

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع $E هو توكن ضمن منظومة BNB Chain $USD1، ويهدف إلى تعزيز سيولة العملات المستقرة ودعم التمويل اللامركزي. يُرمز إليه بالنسر الأمريكي، رمزًا للحرية والقوة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.